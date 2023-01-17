Напомним, к утру 17 января было известно о 40 жертвах, пишет Politeka.net.
«25 жильцов дома разыскиваются», – рассказывал руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Впоследствии стало известно, что из-под завалов дома на 4 этаже извлекли тело погибшего ребенка.
И вот новые страшные цифры. Мэр Днепра Борис Филатов сообщает, что погибших уже 44.
"Я здесь. Уже 44 погибших», - написал Филатов на своей странице в Facebook.
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В комментариях к страшному сообщению украинцы высказывают свои соболезнования родным погибших и пострадавших:
«Искренне сочувствую родным и близким», «Ужас», «Царство небесное, сострадание родным», «Боже, дай сил это пережить родным и близким. Вечная память. Львов и вся Украина с вами. У нас нет чужой беды», «Нет слов…», «Боже, накажи виновных и дай сил выдержать все это…», «Ужас», «Сплошная боль».
Россия, вероятно, ударила по Днепру крупной противокорабельной ракетой AS-4 KITCHEN, сообщает британская разведка.
Это та же Х-22, о которой ранее говорили украинские военные, а упомянутое разведкой название – классификация НАТО.
Подобное оружие ответственно и за другие инциденты с массовыми жертвами среди гражданского населения, в том числе обстрел торгового центра в Кременчуге 27 июня 2022 года, пишет разведка.
Напомним, ранее среди завалов нашли тела молодых супругов - беременная женщина погибла в объятиях мужа.
Также сообщалось о гибели известного тренера – он ненадолго зашел домой перед тем, как встретиться со своей семьей, которая ждала его на улице.
Кроме того, Politeka.net писала, что художник предсказал ужасную трагедию в Днепре.