Как пишет Politeka.net, на матч первого раунда Australian Open 2023 теннисистки Екатерины Байндль пришли неизвестные в футболках с российской символикой, а также с портретом президента россии владимира путина. Несмотря на провокации спортсменка одержала победу над оппоненткой из рф Камиллой Рахимовой, передает "Украинская правда".

Екатерина смогла одолеть россиянку в трех сетах - 7:5, 6:7 (8:10), 6:1 - и впервые вышла во второй круг Australian Open. Инцидент уже осудили другие украинские теннисистки, а также посол Австралии Василий Мирошниченко. Украинский дипломат призвал соблюдать условия нейтральности, по которым российская делегация должна выступать без российской символики.

Байндль после матча рассказала, как ей удалось победить в матче.

"В общем я старалась не слушать их, не смотреть даже в тот угол. Просто старалась абстрагироваться от этой провокации, не вступать в конфликт, потому что для меня в приоритете была победа над соперницей по игре. Конечно, эмоции возникают не только от матча, но и от самой ситуации. Поэтому я делала все, чтобы оставаться в "коконе", чтобы не заводиться", - отметила спортсменка.

Напомним, украинская спортсменка не захотела жать руку белоруске, видео

А еще Politeka сообщала, что Свитолина показала откровенные фото перед свадьбой, впечатлив Лесю Никитюк

Также Politeka писала, что 97-летний украинец стал лучшим теннисистом и побил рекорд