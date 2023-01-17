Местами температура будет подниматься до +15...+ 20 градусов, только на западе Украины будет до +5...+7 градусов. Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

"Уже и не весна, а почти лето посреди зимы, пик текущего потепление ожидается в период 17-21 января, когда температура воздуха по всей стране поднимется до +10...+12, в центре и на юге потеплеет до +13...+15, в Одесской области и в Крыму даже до +17...+20, вот только на западе столбики термометров не будут подниматься выше +5...+7 градусов", - рассказал Щедрин.

погода, зима, дождь, лужи

Теплая погода в Украине будет держаться около недели, а с 24 января ожидается постепенное похолодание.

Ранее Астролог сделала прогноз на 2023 год для Украины и назвала одну из важнейших дат для нашей страны.

Популярные статьи сейчас

"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности

Оборвалась жизнь знаменитой актрисы, которую называли самой красивой в мире: "Я был в нее влюблен"

В Украине будут искать военнообязанных в шести государственных реестрах: что нужно знать

Обзывалась и бегала за украинкой: стало известно об "отвратительном" поведении россиянки на Мисс Вселенная

"Мастер Шеф" Клопотенко показал простой и быстрый перекус без затрат: "Это украинский бутерброд!"
Показать еще

Астролог Альбина Пономаренко рассказала в интервью YouTube-каналу "Прогноз", что 2023-й будет очень позитивным для нашей страны.

Способствовать этому будут четыре астрологических аспекта.

Львов, люди, украинцы, зима, свет

"Четыре значительных позитивных события мы точно не проспим. Победу мы одерживаем, мы все одолеем, и это будет нам наградой за все наши испытания", — говорит астролог.

Кроме того она предостерегла - январь все же будет напряженным периодом, особенно 6-7 числа.

зима, люди, погода

Не исключено, что в Киеве в эти даты вероятны провокации врага, это могут быть ракетные обстрелы.

Также Пономаренко добавила, что позитивные изменения начнутся уже с 20 января.

Напомним, астрологи назвали три знака Зодиака, которым сказочно повезет к Новому году: неделя будет успешной.

Как сообщала Politeka, для украинцев возросли выплаты больничных: сколько теперь платят за один день.

Также Politeka писала, что период стабилизации: финансовый гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака.