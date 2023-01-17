Там, в квартире многоэтажки на проспекте Соборности, нашли тела женщины и мужчины.
Сообщение об обнаружении погибших супругов правоохранители получили в воскресенье, 15 января, пишет ВолыньPost со ссылкой на источники в полиции.
Тела мужа и жены были с огнестрельными ранениями, рядом лежало ружье и предсмертная записка.
Известно, что мужу было 67 лет, а его жене – 61 год, пишет издание ZAXID.NET.
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Дверь была заперта изнутри, поэтому полиция подозревает, что это было убийство и самоубийство.
Соседи погибших ошеломлены трагедией и говорят, что никаких выстрелов и ссор они не слышали.
О трагедии они узнали только когда приехала полиция и сын начал выбивать дверь, пишет Politeka.net со ссылкой на телеканал Конкурент TV .
"Всегда были приветливы", - рассказывают соседи о супругах.
Добавим, ранее стало известно, что в погребе собственного дома во временно оккупированном поселке Архангельское на Херсонщине соседи нашли тела супругов Павленко. Мужчину Валентина убили выстрелом в голову, а под его телом лежала убитая жена Лариса.
"…Видимо, он прикрыл ее своим телом, когда их расстреливали. У мужчины была прострелена голова", – рассказали свидетели.
По словам соседей, супруги Павленко занимались мелким фермерством и к ним по меньшей мере трижды домой врывались российские военные.
Напомним, под Киевом исчезла девушка с карими глазами.
Ранее стало известно об ужасном преступлении, которое произошло в Киевской области – сын убил мать.
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