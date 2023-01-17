Трагедия произошла в одном из спальных микрорайонов города Луцка.

Там, в квартире многоэтажки на проспекте Соборности, нашли тела женщины и мужчины.

Сообщение об обнаружении погибших супругов правоохранители получили в воскресенье, 15 января, пишет ВолыньPost со ссылкой на источники в полиции.

Тела мужа и жены были с огнестрельными ранениями, рядом лежало ружье и предсмертная записка.

Известно, что мужу было 67 лет, а его жене – 61 год, пишет издание ZAXID.NET.

Дверь была заперта изнутри, поэтому полиция подозревает, что это было убийство и самоубийство.

Соседи погибших ошеломлены трагедией и говорят, что никаких выстрелов и ссор они не слышали.

О трагедии они узнали только когда приехала полиция и сын начал выбивать дверь, пишет Politeka.net со ссылкой на телеканал Конкурент TV .

"Всегда были приветливы", - рассказывают соседи о супругах.

Добавим, ранее стало известно, что в погребе собственного дома во временно оккупированном поселке Архангельское на Херсонщине соседи нашли тела супругов Павленко. Мужчину Валентина убили выстрелом в голову, а под его телом лежала убитая жена Лариса.

"…Видимо, он прикрыл ее своим телом, когда их расстреливали. У мужчины была прострелена голова", – рассказали свидетели.

По словам соседей, супруги Павленко занимались мелким фермерством и к ним по меньшей мере трижды домой врывались российские военные.

Напомним, под Киевом исчезла девушка с карими глазами.

Ранее стало известно об ужасном преступлении, которое произошло в Киевской области – сын убил мать.

Кроме того, сообщалось о неожиданном финале поисков пропавшей во время прогулки женщины.