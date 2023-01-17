В Украине продолжают дорожать продукты, которые необходимы для приготовления борща.

Как пишет Politeka.net, за 11 месяцев войны стоимость борща выросла на 21,22%. Об этом свидетельствует "индекс борща", который обновили специалисты из экспертно-аналитического центра BRDO, передает Agroreview.

“99,2 грн – столько 13 января 2023 будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с 24 февраля 2022 года – 81,84 грн – цена выросла на 21,22%”, – сообщают аналитики.

Отмечается, что все продукты подорожали, но больше всего поднялалось в цене мясо - на 63,67%.

Эксперты считают, что мясо подорожало из-за того, что поднялись в цене корма, а также уменьшилось количество поголовья. Не обошла стороной проблема и с электричеством. Это влияет на возможность производителей хранить сырье, а также готовую продукцию.

Посля мяса сильнее подорожала сметана - 31,91%. За ней идет морка - 26,48%. А вот цена на картофелеь упала - 32,08%, капуста - 45,89%, а буряк на 48,02%.

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