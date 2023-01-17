Как пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, начаты поиски несовершеннолетней Кристины Мартюшовой из Боярки.
О ее исчезновении правоохранителям сообщила мать.
«16 января, в 23.00, в полицию обратилась мать и сообщила об исчезновении ее 17-летней дочери», - рассказали в полиции.
Приметы Кристины: на вид 15-16 лет, рост 145 см, худощавого телосложения, русые волосы, глаза карие.
Была одета в черную куртку, черные спортивные штаны. При себе у девушки есть черный рюкзак.
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На поиски девушки оперативно привлечены все подразделения полиции Киевщины, в том числе работники Фастовского райуправления: ювенальная превенция, уголовная полиция, общественные формирования и ДФТГ.
Если вы владеете любой информацией о местонахождении Кристины, правоохранители просят сразу сообщать на спецлинию "102", или в Фастовское районное управление полиции.
Напомним, ранее стало известно об ужасном преступлении, которое произошло в Киевской области – сын убил мать.
Кроме того, сообщалось о неожиданном финале поисков пропавшей во время прогулки женщины.
Также Politeka.net писала о поисках маленькой Дарьи.