В Подольске жильцы Силикатной улицы с ноября живут без отопления. Россиянам обещали отремонтировать котельную только в 2024 году, а до этого предложили пользоваться обогревателями, пишут российские телеграм-каналы.
После того, как жители начали массово включать обогревателями, пропало электричество.
Сейчас же у жителей городка в Подмосковье из крана потекла вода голубого цвета с резким химическим запахом.
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«Это жесть, сначала отопление отключают, теперь из-под крана незамерзайка идет», - жалуются россияне.
Ранее жительница Белгородской области записала гневное обращение к российской власти.
Женщины жалуется, что власти региона бездействуют. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
По словам автора видео, Светланы Криковцовой, жители Шебекинского и Валуйского районов “отдуваются за всю страну”.
Жители области бросают свое жилье и уезжает в другие регионы снимать квартиры — по цене выше месячной зарплаты.
При этом жители приграничных районов за все время войны не получили никаких выплат.
«Мы не Луганск, мы не Донбасс, мы – Россия! Почему нас бросили?» – возмущается Светлана.
Также женщина добавила, что местные боятся жить в Белгородской области.
Напомним, выяснилось, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться: "Мы ясно понимаем...".
Кроме того, сообщалось, что в оккупированном Крыму вывесили флаг Украины.
Также напомним, что сигналы воздушной тревоги переполошили россиян, видео из Воронежа: "Будьте уверены...".