Художник из Днепра рисует, как оказалось, предсказание и сегодня его уговаривают посвятить свое новое полотно победе Украины.

Украинский художник Сергей Бурбело опубликовал в социальной сети картину, созданную еще в марте 2022 года. Подписчики вздрогнули: «обалдеть», «мурашки по телу».

Ведь на картине жилая многоэтажка, охваченная пламенем. Посреди дома вместо окон квартир – дыра.

Сходство нарисованного здания на картине с домом на Набережной Победы, в который 14 января попала российская ракета, просто поразительна.

«…теперь и Днепр…», - коротко прокомментировал свою картину художник.

В комментариях украинцы просят Сергея создать картину о победе Украины.

«Смотрю на твои картины, у меня мурашки по телу... Возможно, у тебя есть картина как горит та "россия"?», «Очередное пророчество», «Рисуй победу», «И снова пророчество?».

Добавим, ранее Сергей Бурбело решил выставить на продажу три больших холста. Это "Вид на Керченский мост", "Севастополь" и "Корабль ушел". Произведения, написанные до знаковых событий и фактически предсказавшие их.

По последним данным, из-за ракетного удара по жилому дому в Днепре погибли 40 человек.

Разбор завалов продолжается.

В многоэтажке полностью разрушены 72 квартиры, повреждены – 236, а также уничтожены 25 автомобилей.

Осмотр места трагедии специалистами предварительно подтвердил применение российской крылатой ракеты типа Х-22.

Между тем СБУ идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру.

Среди них командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года; командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года рождения; начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978 года; штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года рождения; штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года; инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения.

Напомним, чуда не произошло - родителей спасенной девушки нашли среди погибших.

Также стало известно о гибели известного тренера - он спешил к жене и ожидавшим его на улице детям, и заскочил ненадолго домой.

Россияне выпустили ракету по многоэтажке в Днепре 14 января днем, когда многие были дома.