16 января 2022 стоимость 1 литра составляла 29,85 грн, по состоянию на 16 января 2023-го – 54,31 грн, передает "Обозреватель".
Самое дорогое ДТ продается в Донецкой области - стоимость литра составляет 57 грн, а годовое подорожание достигает 28,70 грн.
На втором, третьем и четвертом месте идут Одесская (55,25 грн/л), Луганская (55 грн/л) и Николаевская (55 грн/л).
Меньше всего дизтопливо подорожало в Запорожской области – 53 грн (+22,25 грн) и Черновицкой – 52,30 грн (+22,22 грн).
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Ранее руководитель ассоциации пекарей Александр Тарасенко рассказал, как изменится цена на хлеб в ближайшее время.
Так, существенное подорожание хлеба и дефицит продукта пока не стоит ждать.
По мнению руководителя ассоциации, в Украине достаточно запаса зерновых, поэтому переживать не стоит. Но есть другая проблема - электроэнергия, которая необходима для изготовления продукции на пекарнях. Также эксперт добавил, что электроэнергия из генераторов намного дороже, поэтому данный факт отражается на стоимости хлеба.
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