Украинцам, которые остались без дома из-за войны, не будут выдавать деньги на покупку нового жилья.

Вместо этого государство будет предоставлять жилищный сертификат, как гарантию финансирования приобретения либо квартиры, либо другого жилого помещения (оно может быть построено в будущем).

Об этом говорится в предложениях к готовящемуся для рассмотрения во втором чтении соответствующему законопроекту, рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.

Загородний добавил, что собственники разрушенных домов же могут рассчитывать на возмещение затрат на строительства нового дома , либо же тот же "сертификат на дом или квартиру".

Компенсацию будут предоставлять за недвижимость, которая была повреждена или разрушена с 24 февраля 2022 и в течение трех лет после прекращения военного положения, а именно речь идет о:

квартирах;

других жилых помещениях;

домах усадебного типа;

садовых, дачных домах;

объектах строительства, где были построены опорные стены и наружные конструкции.

Как объясняет эксперт, право на компенсацию получат граждане Украины, являющиеся владельцами недвижимости или если они числятся:

инвесторами либо заказчиками строительства;

наследниками недвижимости.

Напомним, что россия продолжает стягивать военную технику в Беларусь, эшелоны идут прямо под жилыми домами.

Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что российский самолет рухнул между домами - появились кадры.