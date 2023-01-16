Ушла из жизни всемирно известная актриса, красотой и талантом которой восхищались миллионы людей по всему миру.

Как стало известно, в 96-м году скончалась легенда мирового кинематографа Джина Лолобриджида.

Джина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года. С детства она мечтала стать скульптором или оперной певицей. Ее неоднократно приглашали сниматься в кино, но поначалу это не интересовало ее, и она отказывалась.

С ранних лет Лолло слыла красавицей, и уже трехлетним ребенком победила в конкурсе красоты среди детей Италии.

Впоследствии она все же оказалась на киноплощадке и принялась сниматься в кино в эпизодических ролях.

В 1947 году она решила попробовать силы на конкурсе «Мисс Италия» и не прогадала, заняв третье место. Вскоре в карьере актрисы появились главные роли в итальянских фильмах.

В 1950-х, начале 1960-х годов ее имя было одним из самых громких среди имен европейских кинозвезд. Она обладала редкой красотой и считалась символом женской красоты, особенно прославившись после выхода фильмов «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери».

Легендарная артистка была замужем один раз. Ее мужем был врач родом из Каринтии (Югославия) Милко Скотич, на котором они поженились 17 февраля 1949 года. Звезде тогда было 22 года, и она была безумно влюблена. У пары в 1957-м году появился сын, Милко-младший.

В 1971 году Джина рассталась с мужем, а в 1979 году Милко погиб в автомобильной аварии.

В 1984-м году в Монако актриса познакомилась с испанцем Хавьером Ригау, который был младше ее на 35 лет. Их роман длился 2 года и закончился безумным скандалом – звезда обвиняла своего бывшего любовника в махинациях и подделке документов.

В 2021 году стало известно, что Лоллобриджида судится с собственным сыном за контроль над миллионным состоянием.

94-летняя актриса наняла адвоката, специализирующегося на делах, связанных с мафией, чтобы победить сына в суде.

Единственный сын актрисы обвинил помощника матери в том, что он выманил у своей знаменитой работодательницы более миллиона фунтов стерлингов, будто на покупку антиквариата и предметов искусства.

Ранее итальянский суд постановил, что Лоллобриджида не может распоряжаться своим состоянием, которое составляет более 35 миллионов фунтов стерлингов. Она могла тратить лишь небольшую сумму на ежедневные расходы, пока дело против ее помощника не будет закрыто.

Джина не соглашалась с решением суда и наняла адвоката, чтобы вернуть контроль над деньгами.

«Прощай, легенда», «Прощай, красавица», «Вечная память», «Я был в нее влюблен», «Пусть покоится с миром» , – пишут пользователи соцсетей, узнав о смерти Джины.

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