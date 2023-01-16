Зима не собирается оставлять украинцев в покое и готовится к новой атаке.

Уже завтра, 17 января, Украину накроет сильный ветер, пишет Politeka.net.

«Направление – южное, юго-восточное, порывы до 15-22 метров в секунду. Поэтому очень внимательно и осторожно - парковка автомобиля, капюшон на голову, плотный шарф, избегать старых деревьев, билбордов, высоких неопределенных конструкций, не становитесь с соседкой надолго под высоким домом, не оставляйте ничего легкого на открытых балконах», - предупредила известная синоптика Наталья Диденко .

Кроме того, по ее словам, 17 января местами пройдут дожди - преимущественно на западе и севере, а также в южной части страны.

Между тем, в восточных областях и в центре, скорее всего, будут царить облачность или туманы.

«Мокрый снег присоединится выборочно, в зависимости от температуры воздуха. Температура воздуха в течение дня во вторник будет +4+8 градусов, на юге +7+12, в Крыму до +15 градусов. На северо-востоке и востоке Украины будет немного свежее, ночью до -4 градусов, днем ​​0+3 градуса», – рассказала Диденко.

Что касается Киева, то во вторник в столице Украины ожидается влажная погода с периодическим дождем.

«Сильный южный ветер! Осторожно!», - призвала жителей столицы синоптик.

Ночью в столице будет +1+3, а днем ​​+4+6 градусов.

Теплая погода продержится еще несколько дней, а к концу недели, говорит Диденко, похолодает.

Напомним, ранее сообщалось о магнитных бурях в середине января - названы опасные дни.

Кроме того, сообщалось, что украинцев предупредили о "тяжелых днях" после очередного удара по энергетике.

Также Politeka.net писала, что энергетиков обворовали во время аварийных работ в центре Киева – вор попал на камеру видеонаблюдения.