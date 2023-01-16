Дети из сел Грозов и Михайловка на Острожчине собрали в период рождественских праздников тысячи гривен для военных, передает "Час дій".
Как сообщает Острожский городской совет, детям из села Михайловка удалось наколядовать 9700 грн. Дети из села Грозов с помощью щедровок удалось собрать 3700 грн.
Молодежь решила передать все заработанные деньги на покупку парафина для изготовления окопных свечей для наших военных в зоне боевых действий.
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Ранее сообщалось, что украинские путешественники пешком идут по странам Европы и помогают ВСУ.
За две недели до полномасштабного нападения России на Украину Антон и Артем полетели путешествовать по Индии.
После 24 февраля они передали свое снаряжение, предназначенное для коммерческих походов, в пользу войска.
"Когда мы вернулись в Европу, была необходимость сделать что-то важное, существенное, масштабное. В какой-то момент неожиданно пришла эта идея похода, я ни секунды не сомневался, понял, что это", - говорит Антон.
Напомним, что россия продолжает стягивать военную технику в Беларусь, эшелоны идут прямо под жилыми домами.
Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что российский самолет рухнул между домами - появились кадры.