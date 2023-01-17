Украинцы смогут получить помощь от государства и Красного Креста в размере 16 тысяч гривен, которые будут поступать в течение четырех месяцев равными частями.

Так, в Украине ветераны, получившие инвалидность первой-второй группы в результате войны, смогут получить помощь от государства и Красного Креста. Об этом пишет "Технофан".

Данный вид помощи был разработан Министерством по делам ветеранов Украины и Красным Крестом. Получить выплаты смогут те граждане, о чьей инвалидности есть информация в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Статус лица с инвалидностью в результате войны получают те, кто получил ранение, контузию, увечь и заболевание в результате участия в боевых действиях.

В течение четырех месяцев соответствующие граждане будут получать по 4 тысячи гривен. Подавать заявки на получение помощи можно онлайн, но пока проект в стадии технической доработки и все подробности о сроках и месте подачи заявки сообщат немного позже.

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