Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила президент конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.

Так, по ее словам, Линникова, по указанию своего директора, бегала за украинкой Викторией Апанасенко, чтобы сделать общее фото.

Филимонова говорит, что поведение россиянки на конкурсе было отвратительным.

«Пыталась выдавать себя жертвой, обзывала других, кто не хотел быть рядом, расистами», – рассказала Филимонова.

Также президент конкурса "Мисс Украина Вселенная" обратила внимание на цвет наряда Линниковой – алый. Цвет крови, который прежде всего ассоциируется с кровью украинцев.

Подчеркнем, что в западных соцсетях Линникову вообще назвали "Мисс геноцид".

«Мы гремели на весь мир еще до финала тем, что сделали крутые образы и выстроили концепцию сильного промо своей страны, и ехали не крсоваться в бархате, а доносить смыслы. Они позорно шли со своей «короной российской империи» - это же надо было додуматься так назвать костюм и сделать его в красном. Вы понимаете, что там в голове?», - отметила Филимонова.

Напомним, украинцев удивила внешность победительницы "Мисс Вселенная-2022".

Также сообщалось, как "Мисс Вселенная-2022" выглядит без макияжа.

Кроме того Politeka.net писала, что Украину на конкурсе представляла Виктория Апанасенко. Украинская красавица ошеломила мир своим нарядом "Воина света".

Также Politeka.net писала, как россиянка пыталась оказаться рядом с украинкой, и что из этого вышло.