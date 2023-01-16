Поляк в разговоре с Литвиным осудил россиян за поддержку войны и заявил, что украинцы разбивают оккупационную армию.
Об этом стало известно из видео, которое Литвин опубликовал в Телеграм, где блогер пожаловался на поляка, который пренебрежительно отреагировал на речь россиянина.
По его словам, конфликт произошел, когда он с другом сел на подъемник, где уже находились два польских туриста – мужчина и женщина.
Услышав русскую речь поляк завел с ними разговор и осудил российский народ за войну против Украины, а Россию назвал не европейским государством, а Азией.
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"Украинцы, чья страна не столь великая, разбивают вашу армию.Ну, расскажи мне про русских. Почему вы такие?", – спросил поляк.
Россиянин хотел избежать разговора с поляком, но заявил что русский язык – якобы лучший в мире. Житель Польши в ответ на такое мнение россиянина - рассмеялся.
Напомним, украинцы просят дать Джонсону Героя Украины: "Поддержал нас в тяжелое время".
Также сообщалось, что в Беларуси заметили военные эшелоны, идут под многоэтажками: присутствует опознавательный символ.
Кроме того, Politeka.net писала, что россия не планирует завершать войну – потери будут колоссальными.