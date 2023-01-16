Блогер из РФ Михаил Литвин на горно-лыжном курорте Куршевель вступил в словесную перепалку с туристами из Польши.

Поляк в разговоре с Литвиным осудил россиян за поддержку войны и заявил, что украинцы разбивают оккупационную армию.

Об этом стало известно из видео, которое Литвин опубликовал в Телеграм, где блогер пожаловался на поляка, который пренебрежительно отреагировал на речь россиянина.

По его словам, конфликт произошел, когда он с другом сел на подъемник, где уже находились два польских туриста – мужчина и женщина.

Услышав русскую речь поляк завел с ними разговор и осудил российский народ за войну против Украины, а Россию назвал не европейским государством, а Азией.

"Украинцы, чья страна не столь великая, разбивают вашу армию.Ну, расскажи мне про русских. Почему вы такие?", – спросил поляк.

Россиянин хотел избежать разговора с поляком, но заявил что русский язык – якобы лучший в мире. Житель Польши в ответ на такое мнение россиянина - рассмеялся.

Напомним, украинцы просят дать Джонсону Героя Украины: "Поддержал нас в тяжелое время".

Также сообщалось, что в Беларуси заметили военные эшелоны, идут под многоэтажками: присутствует опознавательный символ.

Кроме того, Politeka.net писала, что россия не планирует завершать войну – потери будут колоссальными.