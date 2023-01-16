Певица родом из Украины Наташа Королева, которая уже долгое время живет в России, впервые рассказала, как общается с проукраинской мамой Людмилой.

Королева продолжает жить, работать и платить налоги РФ, из которых финансируют убийства украинцев.

Королева рассказала в Instаgram-stories, что помнит о семейных ценностях, но не соглашается с позицией мамы.

После того, как мать Королевой публично поддержала родную Украину, а ее дочь отказалась от родины.

Вероятно, Королева решила прокомментировать этот вопрос.

"Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают", – подписала певица фото с мамой.

Ранее сообщалось, что украинская актриса театра и кино Ольга Сумская сообщила, сможет ли она увидеться на новогодние праздники со старшей дочерью, которая с семьей остается в россии.

Напомним, Антонина Паперная живет со своим мужем-актером в роскошном коттедже в Подмосковье. О войне в родной Украине Тоня молчит.

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк даже предложил Ольге Сумской отказаться от общения с ней, однако у актрисы нашлось, что ответить на подобные высказывания.

«Если бы я как мама могла повлиять хоть на что-нибудь, я бы это сделала. Это страшная боль. Очень тяжело, когда ребенок там, и ты не знаешь, когда ты его увидишь. И внуки там…».

Напомним, ранее Оля Полякова показала, что Киркорову и Наташе Королевой нашлось место в туалете музыкальной студии в Киеве.

Продюсер Поляковой рассказал о нынешних заработках звезд.

Кроме того, Politeka.net писала, что Оля Полякова также рассказала, какой патриоткой растет ее дочь.