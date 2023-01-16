Финал конкурса "Мисс Вселенная-2022" состоялся на днях в Новом Орлеане, пишет Politeka.net.

За корону и почетный титул соревновались более 80 участниц со всего мира. Украину на конкурсе представляла Виктория Апанасенко.

Напомним, ее наряд «Воин света» ошеломил весь мир – зрители из разных уголков планеты выражали свои комплименты в адрес Виктории и ее платья, которое создала Леся Патока.

В финале конкурса Виктория не прошла в топ-16 конкурса. Но многие украинцы не согласны с выбором судей. В том числе и с тем, кто стал победительницей «Мисс Вселенная-2022».

«На конкурсе красоты вселенную нужно выбирать естественную красоту, а не искусственную, нарощенные ресницы, силиконовые уста. Смоешь всю красоту на ночь, а утром с 1 места скатишься на 80. Вот такая искусственная красота»,

«Конкурсы красоты вообще не должны существовать, потому что красота – понятие субъективное. Но наша представительница достойно представила Украину, ее костюм воительницы света оценили, о ней и об Украине много говорили и это самое главное», «Это конкурс мастеров пластики и макияжа...»,

«Я разочарована этим конкурсом. Он не честно проведён. Наша украинка не могла не войти в 5. Я вообще была уверена после всех выступлений, что именно она победит. Потому что действительно была самая лучшая!»,

«А в чем красота победительницы? Всегда удивлял вкус судей»,

«Победила едва ходящая по сцене, как старый дед?», - обсуждают украинцы финал конкурса «Мисс Вселенная-2022».

Также украинцев разозлил тот факт, что к участию в «Мисс Вселенная-2022» допустили представительницу России.

Напомним, организаторы конкурса пытались поставить во время фотосессии украинку и россиянку рядом, но этого не вышло. В Сети появились кадры того, что произошло.