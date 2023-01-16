Многие любят чизкейки, но далеко не все хозяйки умет его готовить, а некоторые не берутся за это дело, считая, что это очень сложно. Однако, если разобраться в приготовлении этого десерта, вы полюбите его еще больше. Здесь важно все: и крем, и прослойка, и корж. Сделать корж более ярким помогут орехи и специи. К яблокам очень подойдет корица, например. Крем в чизкейке получается очень нежным и творожным. Если вы хотите более насыщенный вкус и вязкость, не берите рикотту, возьмите другой творожный сыр.

Ингредиенты:

Печенье – 400 г.

Сливочное масло – 200 г.

Сахар – 150 г.

Сливки 20% – 80 мл.

Яблоко – 2 штуки.

Сахарная пудра – ½ стакана.

Сыр рикотта – 500 г.

Творог 9% – 250 г.

Ванилин – ¼ чайные ложки.

Куриное яйцо – 3 штуки.

Приготовление:

Приготовление основы. Поставьте духовку разогреваться на 170 градусов. Измельчите в комбайне печенье. Добавьте 170 грамм сливочного масла комнатной температуры и 2 столовые ложки сахара и еще раз взбейте. Распределите массу по разъемной форме диаметром 26 см (дно и бортики высотой около 4 см). Поставьте в духовку на 10 минут. Вытащите из духовки и дайте остыть.

Приготовление слоя яблок в карамели. Очистите 2 яблока от кожуры и нарежьте маленькими тонкими дольками. На чуть остывшую основу выложите яблоки. Для карамели растопите на среднем огне оставшийся сахар, пока он целиком не карамелизируется. Все время перемешивая, добавьте оставшееся сливочное масло (30 грамм) и постепенно влейте кипяченные сливки. Залейте яблоки карамельной смесью.

Приготовление крема. Перемешайте в большой миске творог, рикотту, ванилин, сахарную пудру (смотрите по вкусу) до однородного состояния. Добавьте яйца и еще раз хорошо перемешайте. Залейте яблоки в карамели полученной смесью. Накройте форму пергаментом и отправьте в разогретую на 150 градусов духовку на 50 минут.

Дайте чизкейку охладиться в течение 4 часов. Приятного аппетита.

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