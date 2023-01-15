Стало известно, что от рук российских кафиров погибла врач-стоматолог Ольга Усова. Она с подругой проходила мимо дома, куда попала российская ракета. Подруга врача Ирина Соломатенко также погибла.

Об этом сообщил друг Ольги Андрей Биляк, пишет " Наш город ".

Кроме того, Ольга была настоящим профессионалом своего дела, женщина еще и находила время на волонтерство – помогала ВСУ.

“Не могу в это поверить… Боль и слезы. Днепр. Волонтер, высокопрофессиональная стоматологиня Ольга Усова, которая была моим врачом после нашей ротации — уже на небе… Остался сиротой маленький сынишка с папой, так же как и у ее подруги Ирины Соломатенко, тоже погибшей… Оля очень добрая женщина, умная, искренняя, которая так много помогала ВСУ и всем, кому только могла. И погибла от рашистской ракеты… Оля оставила после себя светлую память, а россия – это навсегда Мордор, который будет стерт с лица земли…”, – написал Андрей Биляк.

Трагедия в Днепре, произошедшая в результате попадания российской ракеты в многоквартирный дом, уже унесла жизни 30 человек (на 20:00).

Поиски продолжаются, к сожалению, эта цифра может быть больше.

Напомним, мошенники взялись за девушку, чудом выжившую в Днепре.

Сообщалось, что 23-летняя Анастасия из Днепра чудом выжила: "Я стала популярной, хотя и не хотела этого, почти каждый...".

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