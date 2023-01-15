С начала введения военного положения, в Украине постоянно действует всеобщая мобилизация, а мужчинам призывного возраста (от 18 до 60 лет) вручают повестки. По словам юриста Ростислава Кравца, повторное вручение повесток в Украине – не редкость. Об этом сообщает ТСН.

По словам юриста, повторно повестки могут вручаться:

Если лицо при определенных обстоятельствах ее не получило, если лицу не смогли вручить повестку.

Повторную повестку могут направить, как для уточнения данных призывника, так и для прохождения ВЛК, чтобы узнать пригодность к службе.

Если военнообязанный не явился в военкомат в назначенное время.

Граждане, уклоняющиеся от службы в рядах ВСУ и ранее осужденные по статье "Уклонение от призыва по мобилизации", не подлежат снятию с военного учета, им будут вручать повестки повторно. "Даже уплата штрафа или арест не освобождают военнообязанного от мобилизации", – отмечает юрист.

Как отмечает Кравец, мужчинам, которые уклоняются от прохождения военной службы, которые не приходят в военкомат после получения повесток, грозит уголовная и административная ответственность. За неявку по вызову в территориальный центр комплектования в назначенное время предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 3400-5100 грн с последующим доставлением лица в ТЦК. Согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины устанавливается ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

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