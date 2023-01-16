Оформить государственную помощь при рождении ребенка можно как офлайн, так и онлайн.

В Министерстве социальной политики напомнили, как получить государственную помощь при рождении ребенка.

В этом году самая большая часть бюджета Украины направлена на армию, но все же значительный процент его занимают и социальные выплаты. Как получить государственную помощь при рождении ребенка?

Сообщается, что оформить документы можно в течение годы с рождения ребенка и периода действия карантина и еще одного месяца после его завершения, на одного из родителей или опекунов, с которым постоянно проживает младенец.

Размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Единовременное пособие выплачивается в сумме 10 320 гривен, а остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев – по 860 грн в месяц.

Чтобы оформить помощь при рождении ребенка:

Следует подать в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства следующие документы:

заявление одного из родителей;

свидетельство о рождении ребенка;

личный банковский счет для социальных выплат;

опекунам – решение суда об установлении опеки;

документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

Украинские беженцы, которые покинули Польшу, в некоторых случаях должны вернуть пособие. Обращения направляет польский орган соцстрахования ZUS. Речь идет о выплатах ежемесячного пособия на детей до 18 лет в размере 500 злотых (около 4200 грн). Об этом рассказала юристка Виктория Коретник.

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