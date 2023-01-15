Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время ракетной атаки на город 14 января.
Об єтом сообщает Днепровская панорама.
По словам исполняющей обязанности завотделения интенсивной терапии одной из городских больниц Днепра Ольги, в их клинику обратились 18 человек, которые пострадали во время ракетной атаки на город 14 января. Из них - 12 детей и 6 взрослых. Госпитализировано 8 человек, из них 7 - детей и один взрослый. В настоящий момент прооперированы трое. Все стабильные. Это пострадавшие с более легкими и средней тяжести травмами.
"К нас в отделение поступила девочка 9 лет с тяжелыми повреждениями. Девочка имеет соединенную минно – взрывчатую травму, сотрясение мозга, очень тяжелый перелом двух бедер, осколочное ранение голени. Состояние при поступлении очень тяжелое, из-за шока и кровопотери, болевого синдрома.
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Продолжены противошоковые меры. Затем через два часа ребенок был прооперирован. Сейчас состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Шок регрессировал. Ребёнок в сознании, общается с врачами. Но будет долгий период восстановления и реабилитации. Родители находятся рядом с ребенком", - сказала Ольга.
Врач рассказала, что ребенок во время атаки гулял возле дома с бабушкой и получил серьезные ранения.
Она очень благодарна команде врачей, которые быстро собрались и делали все необходимое, чтобы спасти ребенка.
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