В Украине за год выросли тарифы на коммунальные услуги.

Согласно представленной статистике в этом году, повышение составило 6% по сравнению с предыдущим годом. Более точные данные предоставила Государственная служба статистики Украины.

В Государственной службе статистики Украины сообщили, что на 24,6% возросла стоимость содержания и ремонта жилья. Также украинцам приходится больше платить за вывоз мусора, а канализационные услуги также выросли на 14,9%.

Украинцы стали платить больше за услугу водоотвода – на 12%. Остальные тарифы также изменились.

Горячая вода и отопление подорожали всего на 0,2%, а управление многоквартирными домами – на 3,2%.

При этом тариф на газ снизился на 0,3%. Электроэнергия для обычных потребителей не изменилась в цене.

В декабре 2022 года стоимость голубого топлива без НДС составила 26,199 тыс. грн. на 1000 кубометров. Это на 9,2% дешевле, чем было в ноябре. В октябре тариф составил 38,295 тыс. грн – на 4,1% меньше по сравнению с сентябрем.

Напомним, с 1 января 2023 года ежемесячная плата за доставку газа рассчитывается, основываясь уже на новых данных потребления, то есть за предыдущий газовый год.

То есть, для учета ежемесячного платежа за распределение газа на 2023 год считают количество потребленных кубов газа с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.

Украинцы уже начали жаловаться на новые цифры в платежках: "А что это за доставка газа такая?! 432 грн! 260 было многовато! Что вы творите?".

Напомним, за газ можно платить меньше – в "Нафтогазе" назвали простое условие.

Также в Нафтогазе сделали важное объяснение относительно расчета суммы.

Кроме того, сообщалось, что "Нафтогаз" ответил на серьезные претензии.