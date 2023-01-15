Российские террористы совершили очередное преступление против мирного населения Украины. Нелюди нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре.

На очередное преступление нелюдей из россии отреагировал бывший игрок Днепра и сборной Украины Роман Зозуля.

"Днепр, родной, держись! Я с Тобой переживаю всю боль этой трагедии и моя ненависть к моли просто не имеет границ и границ.

А вы, выродки рашисткие, запомните простую истину – ни мы, ни наши дети, ни внуки никогда в жизни вас не простят. Мы будем ловить вас в каждом уголке планеты даже через десятки лет и в лучшем случае будем плевать вам в лицо, презирать и загонять в стойло, в котором вам и место.

Мои дети знают, что любая решистская личинка одним своим существованием несет угрозу человечеству. И это клеймо ганьбы уже никогда не смыть. Все 140 млн. этих дегенератов должны существовать в страхе, с осознанием того, что бумеранг не сегодня-завтра прилетит и разрушит их и без того никчемную жизнь.

Не существует хороших русских – все до одного одинаковые и все до одного будут отвечать за развязанную против украинцев войну и за жестокие убийства невинных людей. Гореть вам, вылупки, и не тлеть!», – написал Роман Зозуля.

Напомним, мошенники взялись за девушку, чудом выжившую в Днепре.

Сообщалось, что 23-летняя Анастасия из Днепра чудом выжила: "Я стала популярной, хотя и не хотела этого, почти каждый...".