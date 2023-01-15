Грузинский киноактёр, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссёр, автор песен Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Вахтанг Кикабидзе учился в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили в 1959-1965 годах, а в 1961-1963 годах - в Институте иностранных языков. С 1959 года артист филармонии. С 1967 года солистка вокально-инструментального ансамбля «Орэра». На международном кинофестивале «Картахан-70» получил приз за лучшее исполнение мужской роли в фильме «Не отчаивайся» (1969). Государственная премия за фильм "Мимино" (1978).

Кикабидзе создал в своем кинематографе немало незабываемых лиц, ставших любимыми героями зрителей. Среди них фильмы «Не горюй!», «Мимино», «Мелодия Верийского района» и другие.

С 2020 года – депутат Парламента Грузии 10-го созыва по партийному списку, избирательному блоку: «Единое национальное движение – Единая оппозиция «Сила в единстве».

Вахтанг Кикабидзе неоднократно с 2014 выражал поддержку народу Украины в борьбе против российского агрессора. Артист прервал с оккупантами все отношения, отменил все концерты в россии и с тех пор ни разу не ездил в страну-агрессор.