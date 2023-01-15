Самолет, на борту которого находилось 72 человека, разбился и сгорел при посадке.

В воскресенье, 15 января, в Непале пассажирский самолет, выполнявший рейс из Катманду в Покхару, разбился в международном аэропорту города Покхара.

На борту ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines находились 68 пассажиров и четверо членов экипажа. Среди пассажиров также были россияне.

В соцсетях публикуют видео с места крушения.

В настоящий момент на месте трагедии ведутся спасательные работы. Как сообщили местные власти, по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Сообщается, что самолету было 15 лет.

Ранее сообщалось, что в ноябре на юге Италии произошла авиакатастрофа, среди погибших оказалась целая семья туристов. Вертолет, на борту которого находились семь человек, исчез с радаров в Кастельпагано-ди-Апричена, сельской местности региона Апулия.

Заместитель главы региона Раффаэле Пьемонтезе впоследствии заявил, что вертолет нашли, а все люди на борту погибли. Среди погибших оказалась семья из четырех человек из Словении, в том числе – 13-летняя девочка. Другими жертвами стали местный врач и два пилота.

Напомним, что об очередной авиакатастрофе в россии с участием Ми-8 сообщалось 16 декабря.

Днем ранее в россии самолет загорелся прямо в воздухе.

Также напомним, что 23 октября в Иркутске военный самолет упал на частный двухэтажный дом, вспыхнул пожар.