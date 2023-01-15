Жена Валерия Залужного всегда рядом с мужем, оберегает домашний уют и всегда поддерживает его.

Жену Главнокоманщующего ВСУ Валерия Залужного зовут Елена. Она уже более 20 лет является надежным тылом Валерия Залужного.

Супруги воспитывают двух дочерей. Елена занимается личным развитием и работает финансистом в Укргазбанке.

Старшая дочь Залужного пошла по следам своего отца - она решила связать свою жизнь с военным делом и служит в Киевском гарнизоне.

Меньшая же хочет стать медиком – она учится в мединституте.

Друзья Залужных говорят, что в свободное время супруги любят проводить время вместе и до сих пор хранят романтику в своих отношениях.

Ранее народная артистка Украины Нина Матвиенко записала видеообращение главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, в котором призналась ему в любви.

Она сказала, что очень любит Залужного , гордится им и даже вышла бы за него замуж, будь она помоложе.

"Дорогой Валерий Федорович, я вас очень люблю. Я горжусь вами. Я каждую страницу просматриваю, где вы говорите. Я не знаю почему, но вы мне стали очень близки. Если бы я была немного моложе, я бы вышла за вас замуж. Но я выхожу замуж за вашу любовь к родине, за вашу мудрость. За то, что вы любите сегодня наших ребят, за то, что вы им сегодня помогаете», – сказала Матвиенко.

Залужный отреагировал на такое приятное видео и поблагодарил Нину Митрофановну за поддержку. Он сказал, что она – великая молодец, и что именно таких людей ВСУ защищают от российских оккупантов.

Напоминм, Залужный обратился к украинцам с важным посланием.

Отметим, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации.

Также сообщалось, кого из украинцев могут призвать после Нового Года.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов предупредил Залужного об опасностях.

Также напомним, что Валерий Залужный поднял очень сложную и болезненную тему.