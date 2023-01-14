Несмотря на то, что в этом сезоне ожидается медленное, но уверенное потепление, все же погоде удастся удивить и проявить свой «характер.

Народный синоптик Владимир Деркач озвучил свой прогноз погоды до конца зимы 2023. В последнем месяце этой зимы погода в Украине будет переменчивой. Будут и заморозки, потепление и обильные осадки, пишет Обозреватель.

"В начале феврале – слабые осадки. Ближе к середине первой декады они перерастут в интенсивные. В этот период зима покажет свой характер – два-три дня будут достаточно холодными", – рассказал синоптик

Вторая декада месяца будет более стабильной и ознаменуется медленным, но уверенным потеплением. Приблизительно в средине месяца осадков будет совсем немного, ночью возможен небольшой минус, а днем – около нуля градусов.

Но далее возможны все же небольшие морозы по ночам, а днем все также ожидается плюсовая температура.

Ранее сообщался прогноз на эти выходные:

В большинстве областей Украины будет преобладать сравнительно теплая погода. В течение дня температура воздуха будет составлять 0+3 градуса, на западе Украины и в Крыму +3+8 градусов, на северо-востоке (Сумщина, Харьковщина, Луганщина, Полтавщина) от 2 мороза до 1 тепла. Ветер юго-западный, на востоке – восточный, умеренный.

Также напомним, что после 1 января можно обменять старые лампочки на светодиодные – как и где.

Также сообщалось, как вернуть деньги из банкомата или терминала, если внезапно пропал свет: в ПриватБанке дали инструкцию.

Кроме того, Politeka.net писала, кому придется уплатить налог за использование генератора.