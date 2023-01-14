В Германии бьют тревогу, многие учебные заведения перегружены из-за того, что более 200 000 детей беженцев из Украины посещают немецкие школы.

Как передают Факты со ссылкой на немецкое издание Tagesspiegel, речь идет об отмене уроков, слишком большом количестве замен, перегрузке или отсутствии учителей, труднопреподаваеми предметах, разъяренных родителях.

Требования к учителям очень возросли, сообщил Александр Хандшух из Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов в интервью изданию.

«Многие украинские дети нуждаются в уходе, ощущается нехватка квалифицированных работников. В детских садах дефицит, возможно, еще больше, а свободных мест и так не хватает».

Федеральный министр образования Беттина Штарк-Ватцингер заявила газете Tagesspiegel, что она продолжает надеяться, что украинские дети и молодежь вернутся на родину как можно скорее, но немцы также должны быть готовы к более долгосрочной перспективе.

"Система образования находится на грани коллапса", - заявила Майке Финнерн, глава профсоюза учителей Erziehung und Wissenschaft. Ответственные министерства теперь должны выполнить свои обязательства. Нехватка учителей и помещений была огромной проблемой еще до войны.

Языковых курсов, предлагаемых украинским школьникам, часто недостаточно, но большое количество школ вынуждено было отменить другие курсы. По оценкам Немецкой ассоциации учителей сейчас в Германии не хватает около 40 000 учителей.

Это особенно сильно влияет в Саксонии: подавляющее большинство украинских школьников учится в общеукраинских классах. Украинские классы в значительной степени препятствуют интеграции, немецкие и украинские дети не ладят между собой.

В связи с тем, что существует огромный дефицит учителей немецкого языка как второго, детей обучают украинские учителя, процедура признания которых еще не завершена, добавляет издание.

Напомним, В "Укрэнерго" предупредили, когда и почему снова выключат свет: что нужно знать.

Как сообщала Politeka, Украинские беженцы могут получить по 150 евро: кто может рассчитывать на выплаты и как их получить.

Также Politeka писала, как правильно и безопасно пользоваться буржуйками, важные советы от ГСЧС.