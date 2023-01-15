Обладательницы этих имен буквально притягивают к себе богатство. Речь идет о Татьяне, Елене, Натальи, Лидии и Ольге, передает "Апостроф".
Татьяна
Это имя помогает занять главные должности, так и в стабильном большом доходе.
Елена
Активность Елены помогают ей получать то, чего она хочет, включая беззаботную жизнь с отличным финансовым положением.
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Наталья
Наталья - прирожденный лидер. Благодаря своим качествам ее с большим желанием берут на высокооплачиваемую работу.
Лидия
Лидия привлекает большие деньги за счет четко расставленных приоритетов и своей целеустремленности.
Ольга
У обладательниц этого имени прирожденный дар всегда находить выгоду для себя, что сказывается и на ее кошельке. Хоть она и тратит достаточно много и иногда необдуманно, но средств на это всегда хватает.
Ранее сообщалось, что представители этих знаков Зодиака никогда не подведут в трудную минуту и помогут как словом, так и делом.
Тельцы
Они всегда готовы выслушать своих друзей, оказать им помощь. Это люди, которые точно не забудут поздравить с праздниками и будут заботиться о тех, кто им близок.
Водолей
Водолеи очень свободолюбивы и независимы. Представители этого знака отличаются тем, что имеют свой взор на все в жизни. Но они являются очень надежными в жизни и буквально окружают вниманием друзей.
Рак
Представители этого знака воспринимают людей такими, как они есть, и всегда готовы протянуть руку помощи. Они способны терпеливо выслушать и дать дельный совет.
Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.
Также сообщалось, сбылись пророческие слова Новодворской о жителях Донбасса.
Кроме того, Politeka.net писала, что Нострадамус оставил тревожное предсказания на 2022 год.