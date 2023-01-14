В четверг, 19 января, митрополит Православной церкви Украины Эпифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение по случаю Крещения Господня. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Отмечается, что должное разрешение Министерства культуры и информационной политики Украины Православная Церковь Украины получила, а с Национальным заповедником «Киево-Печерская Лавра» подписано соответствующее соглашение.

Начало богослужения – в 9 часов утра.

Ранее сообщалось, что рождественская литургия в Киево-Печерской Лавры закончилась проповедью Эпифания, а также совместной колядой с прихожанами.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний, возглавивший литургию, завершил ее своей речью, в которой обратился не только к прихожанам, но и другим священнослужителям и украинским военным.

Эпифаний подчеркнул, что пребывание представителей ПЦУ и звучание украиноязычных молитв в Лавре это важное событие, которое отдаляет нас от страны-агрессора.

"Лавра Печерская делает уверенные шаги, чтобы снова, как и в древности, служить проповеди слова Божьего, а не "русского мира", - отметил Эпифаний.

Также Предстоятель Православной церкви Украины отметит, что 2023 год во многом важен для украинской церкви. Более двух десятилетий назад Успенский собор Лавры был восстановлен почти из руин, а сегодня именно в нем святыня словно получила "второе рождение".

Эпифаний подчеркнул, что исполняется 950 лет с момента, когда по легендам Богородица позвала к себе строителей, которые впоследствии отправились из Царьграда в Киев, чтобы возвести Киево-Печерскую Лавру.

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