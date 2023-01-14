Как пишет Politeka.net, В Израиле прекратят выплачивать ежемесячную помощь уже в феврале. Как отмечается, это произойдет, так как истечет срок действия временного постановления, которое назначило эти выплаты. Об этом сообщает "УНІАН".
Отмечается, что Министерство алии и интеграции не собирается продлевать заказ. Также заявлено, что министерство не полностью закрыло выплаты в декабре из-за недостатка финансирования. Долг составил около 20 миллионов шекелей (5,9 млн долларов).
Ранее мы сообщали, что украинских беженцев, которые проживают в оплачиваемом властями страны жилье, выселяют из их квартир в Израиле.
Отмечалось, что речь шла о 100 украинцах. Власти Израиля попросили их искать уже самостоятельно жилье в стране. При этом многие беженцы не знают, как им жить теперь дальше.
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"Мы должны взять инвалидную коляску и сумки, пойти на пляж и поставить там палатку?", - сказала одна из украинок, которая находится в стране с мужем-инвалидом в Израиле.
Напомним, Израиль согласился оказать военную помощь Украине: что оказалось решающим фактором
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