Как заявил астролог Влад Росс, сообщает Главред, Россия вынуждена будет пойти на очередной "жест доброй воли".
Астрологи прогнозируют Украине победу над российскими оккупантами уже в 2023 году, а в марте этого года, вероятно, будет окончательно разрушен Крымский мост.
"6-16 марта Марс будет петлять в том же месте, где он петлял в октябре 2022-го. А, как вы помните, 8 октября, на следующий день после дня рождения Путина, был взорван Крымский мост", — говорит эзотерик.
В начале весны Керченский мост, вероятно, будет окончательно добит и тогда ВСУ даже не придется заходить на территорию полуострова, чтобы выбить оттуда россиян. Российская армия вынуждена будут осуществить очередной жест доброй воли, как это было с Херсоном, то есть самостоятельно покинуть Крым.
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Ранее жительница Белгородской области записала гневное обращение к российской власти.
Женщина жалуется, что власти региона бездействуют. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
По словам автора видео, Светланы Криковцовой, жители Шебекинского и Валуйского районов “отдуваются за всю страну”.
Жители области бросают свое жилье и уезжает в другие регионы снимать квартиры — по цене выше месячной зарплаты.
При этом жители приграничных районов за все время войны не получили никаких выплат.
«Мы не Луганск, мы не Донбасс, мы – Россия! Почему нас бросили?» – возмущается Светлана.
Также женщина добавила, что местные боятся жить в Белгородской области.
Напомним, выяснилось, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться: "Мы ясно понимаем...".
Кроме того, сообщалось, что в оккупированном Крыму вывесили флаг Украины.
Также напомним, что сигналы воздушной тревоги переполошили россиян, видео из Воронежа: "Будьте уверены...".