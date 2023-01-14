Известный астролог прогнозирует, что, вероятно, вскоре Керченский мост будет окончательно добит.

Как заявил астролог Влад Росс, сообщает Главред, Россия вынуждена будет пойти на очередной "жест доброй воли".

Астрологи прогнозируют Украине победу над российскими оккупантами уже в 2023 году, а в марте этого года, вероятно, будет окончательно разрушен Крымский мост.

"6-16 марта Марс будет петлять в том же месте, где он петлял в октябре 2022-го. А, как вы помните, 8 октября, на следующий день после дня рождения Путина, был взорван Крымский мост", — говорит эзотерик.

В начале весны Керченский мост, вероятно, будет окончательно добит и тогда ВСУ даже не придется заходить на территорию полуострова, чтобы выбить оттуда россиян. Российская армия вынуждена будут осуществить очередной жест доброй воли, как это было с Херсоном, то есть самостоятельно покинуть Крым.

Ранее жительница Белгородской области записала гневное обращение к российской власти.

Женщина жалуется, что власти региона бездействуют. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По словам автора видео, Светланы Криковцовой, жители Шебекинского и Валуйского районов “отдуваются за всю страну”.

Жители области бросают свое жилье и уезжает в другие регионы снимать квартиры — по цене выше месячной зарплаты.

При этом жители приграничных районов за все время войны не получили никаких выплат.

«Мы не Луганск, мы не Донбасс, мы – Россия! Почему нас бросили?» – возмущается Светлана.

Также женщина добавила, что местные боятся жить в Белгородской области.

Напомним, выяснилось, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться: "Мы ясно понимаем...".

Кроме того, сообщалось, что в оккупированном Крыму вывесили флаг Украины.

Также напомним, что сигналы воздушной тревоги переполошили россиян, видео из Воронежа: "Будьте уверены...".