В Ровенской области женщина продала школьнику, которому еще не исполнилось 12 лет, пиротехническое средство «Огненный фонтан» .

Как сообщает zaxid.net, в судебном заседании продавщица вину в совершении административного правонарушения признала, подтвердила обстоятельства, изложенные в административном протоколе, и дополнила, что малолетнего знает, считала, что ему уже исполнилось 12 лет.

Судья Ракитновского райсуда Алла Комзюк признала женщину виновной, поскольку согласно постановлению Кабинета министров продавать фейерверки даже наименее опасного класса можно детям только с 12 лет. Следовательно, ей назначили минимальное наказание – 595 грн штрафа. Также суд постановил конфисковать из магазина 33 пиротехнических средства.

Кроме того, женщина должна уплатить 536 грн судебного сбора. Постановление не вступило в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде в течение десяти дней.

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