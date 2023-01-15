Недавно в Боливии из-за одного пушистика авиакомпания была вынуждена нанять экстрасенса.

Да, туристка Андреа Итурре отправилась в поездку со своим котом Тито, но по дороге, в боливийском городе Тариха, любимец потерялся. Для поиска пропавшего животного государственная авиакомпания Боливии BOA наняла медиума или "межвидового коммуникатора".

Андреа Итурре рассказала журналистам, что через неделю после исчезновения кота авиакомпания прекратила поиски, но согласилась покрыть ее расходы, связанные с тем, что она продолжала искать своего любимца.

Впоследствии животный экстрасенс, работающий дистанционно из Ла-Паса, связался с владелицей кота через WhatsApp. Он сказал, что "чувствует, что Тито все еще жив". Но никаких следов пропавшего кота не нашли.

"Экстрасенс сказал, что может поговорить с Тито, чтобы узнать, где он есть, боится ли он, спрятался ли он или случилось нечто более серьезное", – прокомментировал вицеминистр по делам потребителей Хорхе Сильва.

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