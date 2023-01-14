Известная астролог Ольга Медвецкая прогнозирует, что весной мы услышим первые колокольчики нашей победы. Однако астролог уверена, что полноценная победа Украины в 2023 году еще не наступит. Кроме того, она сообщила в интервью УНИАН назвала самые опасные дни этой зимы.
По словам Медвецкой, в январе примерно 20 числа россия может повторить попытку наступления. Также, по ее прогнозам, есть угроза президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В целом самые опасные дни этой зимой ориентировочно 20, 28-29 января, 5-15 февраля.
"Но ничего у них из этого не выйдет. Опасности и испытания для нашего народа ожидаем также вблизи 28 января. Следующий период повышенной опасности будет около 10 февраля (примерно с 5 по 15 число) из-за соединения Меркурий-Плутон - это аспект большой опасности из воздуха, а также повреждения средств коммуникаций, а также повреждения транспортных средств и транспортных путей. Однако с большой вероятностью эта атака будет успешно отбита", - добавила Медвецкая.
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Астролог также добавила, что весна в этом году действительно принесет события, которые можно назвать победными, но до конца войны еще алеко. Она отметила, что весной ожидаются самые важные и масштабные события, однако, скорее всего, начиная с апреля.
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