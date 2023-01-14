По словам Медвецкой, россия может повторить попытку наступления. Также, по ее прогнозам, есть угроза президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Известная астролог Ольга Медвецкая прогнозирует, что весной мы услышим первые колокольчики нашей победы. Однако астролог уверена, что полноценная победа Украины в 2023 году еще не наступит. Кроме того, она сообщила в интервью УНИАН назвала самые опасные дни этой зимы.

По словам Медвецкой, в январе примерно 20 числа россия может повторить попытку наступления. Также, по ее прогнозам, есть угроза президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В целом самые опасные дни этой зимой ориентировочно 20, 28-29 января, 5-15 февраля.

"Но ничего у них из этого не выйдет. Опасности и испытания для нашего народа ожидаем также вблизи 28 января. Следующий период повышенной опасности будет около 10 февраля (примерно с 5 по 15 число) из-за соединения Меркурий-Плутон - это аспект большой опасности из воздуха, а также повреждения средств коммуникаций, а также повреждения транспортных средств и транспортных путей. Однако с большой вероятностью эта атака будет успешно отбита", - добавила Медвецкая.

Астролог также добавила, что весна в этом году действительно принесет события, которые можно назвать победными, но до конца войны еще алеко. Она отметила, что весной ожидаются самые важные и масштабные события, однако, скорее всего, начиная с апреля.

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