Многие уехавшие украинцы сообщили, что выполнили все требования законодательства, но им продолжали начислять выплаты.

Украинские беженцы, которые покинули Польшу, в некоторых случаях должны вернуть пособие. Обращения направляет польский орган соцстрахования ZUS. Речь идет о выплатах ежемесячного пособия на детей до 18 лет в размере 500 злотых (около 4200 грн). Об этом рассказала юристка Виктория Коретник.

При выезде из Польши в Украину беженцы должны сообщать ZUS, чтобы та прекратила им выплаты. Однако украинцы, которые выехали жалуются, что несмотря на соблюдение всех требований им все равно начислили лишние выплаты, а теперь требуют их вернуть.

Виктория Коретник сообщила, что приходят письма от беженцев, уехавших из Польши еще летом. Они написали заявление в ZUS, закрыли банковский счет и вернули карту. Но все равно еще одна выплата была начислена. Теперь у них требуют возврата средств.

Как объяснила Коретник, выплата могла прийти за месяц, пока беженцы еще были в Польше.

"Однако, если за месяц, следующий за месяцем, в котором гражданин Украины уехал из Польши, ему была выплачена помощь 500+ или другие социальные выплаты, она считается такой, на которую он не имел права, и эти средства нужно вернуть", – отметила специалистка.

Также она разъяснила, как именно вернуть выплаты в ZUS. Для этого деньги нужно отправить на банковский счет 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017. Если перевод осуществляется с зарубежного банковского счета, например, с украинского, перед номером счета следует добавить PL.

В данных платежа следует ввести код BIC (SWIFT): BPKOPLPW. В назначении платежа – имя и фамилию получателя помощи, номер дела, а также приписку: 500.

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