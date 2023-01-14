Известная на всю Украину защитница Мариуполя с позывным "Пташка" поделилась видео с другом-военным, которого потеряла на войне.

Пережившая российский плен защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая поразила украинцев своим пением, поделилась в тик-токе кадрами с жизнерадостным парнем-военным. Похоже, это близкий друг Кати, который погиб на войне.

В ролике "Пташка" собрала трогательные кадры военных будней ее побратимов, на которых они улыбаются, радуются и с гордо поднятой головой несут службу. Каждый кадр Катя подписала теплыми словами, обращаясь к своему погибшемудругу. "Мой друг. Мой охранник. Моя надежда. Моя вера. Мой побратим. Мой сон. Мое тепло. Моя защита", - писала Полищук.

А в подписи к публикации оставила несколько слов: "Моя сила. Лучший друг и собрат. Всегда жив. Отомщу". А пользователи не прошли мимо и начали комментировать видео, оставляя "Пташке" слова поддержки.

Отметим, что 21-летняя парамедик из Тернополя Катя Полищук, которую оккупанты называли снайпершей, была в плену с мая по сентябрь 2022 года. Ее и еще 215 украинцев удалось обменять 22 сентября 2022 года. Как известно, "Пташка" стала одной из легенд обороны завода "Азовсталь" благодаря невероятному мужеству и оптимизму на фоне обстрелов, смертей собратьев и дефицита пищи. Ее нежный и душевный голос не раз становился настоящим "лучом света" в темных подвалах окруженного комбината.

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