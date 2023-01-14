Это блюдо готовится легко и станет настоящим украшением вашего стола, как в праздники, так и в будни.

Все хозяйки знают, что залог успешного стола – неважно, будь то праздничный, будничный, завтрак, обед или ужин – это удачный салат. Традиционные блюда – это, конечно, хорошо, однако всегда хочется чем-нибудь удивить и порадовать долгожданных гостей или любящую семью.

Такой салат украсит не только повседневный, но и праздничный стол. Пекинская капуста любому салату придаст некую воздушность, а в сочетании с тунцом и вовсе даст потрясающий вкус. И это не говоря о полезности подобного блюда. Предлагаем приготовить салат из пекинской капусты с тунцом по рецепту из блога cook_with_me_at_home.

Салат из пекинской капусты с тунцом

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 1/2 шт.

Горошек – 100 гр.

Яйца вареные – 2 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Тунец – 150 гр.

Майонез/сметана – 2 ст. л.

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца очистить и порезать маленькими кубиками.

Сыр натереть на большой терке.

Пекинскую капусту мелко порезать.

С консервированного тунца слить жидкость и слегка раскрошить его вилкой.

Смешать все составляющие со специями и майонезом или сметаной.

Украсить по желанию.

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