Все хозяйки знают, что залог успешного стола – неважно, будь то праздничный, будничный, завтрак, обед или ужин – это удачный салат. Традиционные блюда – это, конечно, хорошо, однако всегда хочется чем-нибудь удивить и порадовать долгожданных гостей или любящую семью.
Такой салат украсит не только повседневный, но и праздничный стол. Пекинская капуста любому салату придаст некую воздушность, а в сочетании с тунцом и вовсе даст потрясающий вкус. И это не говоря о полезности подобного блюда. Предлагаем приготовить салат из пекинской капусты с тунцом по рецепту из блога cook_with_me_at_home.
Салат из пекинской капусты с тунцом
Ингредиенты:
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- Пекинская капуста – 1/2 шт.
- Горошек – 100 гр.
- Яйца вареные – 2 шт.
- Сыр твердый – 50 гр.
- Тунец – 150 гр.
- Майонез/сметана – 2 ст. л.
- Соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Яйца очистить и порезать маленькими кубиками.
Сыр натереть на большой терке.
Пекинскую капусту мелко порезать.
С консервированного тунца слить жидкость и слегка раскрошить его вилкой.
Смешать все составляющие со специями и майонезом или сметаной.
Украсить по желанию.
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