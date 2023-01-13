С каждого медик и его подельник брали немалую сумму – 10 тысяч долларов.

Именно во столько они оценивали переправку военнообязанных за границу.

Схему разоблачили на Волыни, пишет Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Так, по данным следствия, врач одного из территориальных медицинских объединений с сообщником изготовляли поддельные справки военно-врачебной комиссии о временной непригодности граждан к военной службе для их выезда за границу.

Свои услуги, рассказали в прокуратуре, они оценивали в 10 тыс долл. США. Задержали подозреваемых при попытке переправки военнообязанного в Польшу.

«Во время санкционированных обысков у задержанных изъяты наличные средства – почти 29 тыс. долл. США, 2500 евро, более 100 тыс. гривен, чистые бланки различных документов, компьютерную технику, мобильные телефоны», - сообщили в прокуратуре.

Решается вопрос об уведомлении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В комментариях к сообщению прокуратуры один из пользователей соцсетей сообщил, что подобный врач есть и в другом городе:

"… из Днепра тоже едут активно за границу мужчины «инвалиды» по медицинским диагнозам эпилепсия. Обратите, пожалуйста, внимание на тамошнего «доктора»!".

Напомним, женщину, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, отдали под суд.

Также сообщалось, что столичная преподавательница надеялась на победу россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Житомирской области разоблачили схему переправки через границу мужчин.