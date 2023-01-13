Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"Сначала о "крещенских" морозах. Их не будет, а будет температура воздуха в Украине 18-19 января +7+11, на крайнем юге до +15 градусов", - подчеркнула синоптик.

Что же касается погоды в субботу, 14 января, на Василия, в большинстве областей Украины будет преобладать сравнительно теплая погода. В течение дня температура воздуха будет составлять 0+3 градуса, на западе Украины и в Крыму +3+8 градусов, на северо-востоке (Сумщина, Харьковщина, Луганщина, Полтавщина) от 2 мороза до 1 тепла. Ветер юго-западный, на востоке – восточный, умеренный.

"Осадки завтра - разве что дождь на западе, в Карпатах с мокрым снегом. Есть маленькая вероятность днем ​​и вечером снега в восточных областях, но ничего серьезного. Однако все же в большинстве областей Украины - без осадков", - пишет Наталья Диденко.

В Киеве 14 января без дождя, без снега. Сегодня ночью до -1-4 градуса, завтра днем ​​в столице около нуля. В последствии ожидается потепление с пиком до +7+10 градусов 18-19 января.

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