"Мы не можем вывозить детей насильно…но, может быть, стоит…".

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

«Эля из Авдеевки. Вы слышали… В деоккупированных селах Луганщины тоже есть дети, родители от эвакуации отказываются… Я вспоминаю наших детей из Приволья - двое на месте и девочка в больнице… не успели добежать до укрытия… родители почему-то не захотели уехать и обеспечить безопасность детям…», - пишет Гайдай.

По его словам, в доме в Лисичанске, в который «прилетело», находились двое совсем маленьких детей. Те фото, говорит Гайдай, которые он получил из больницы, трудно забыть.

«Белогоровская школа…русская бомба…там тоже были дети.

Мы потеряли десятки ангелов, хотя могли спасти, если бы вовремя унесли в безопасность!

Я не знаю, почему они с родителями задержались и не уехали… почему родители сделали такой выбор? Я этого не понимаю…», - признался Гайдай, добавив, что детские сердца должны биться и радоваться жизни, а не останавливаться из-за россиян.

Напомним, на днях стало известно о смерти шестилетней девочки, которая оставалась в прифронтовой Авдеевке. Эля жила с бабушкой и дедушкой, которые от эвакуации отказывались. По словам волонтера, через некоторое время им снова предложили уехать из города, но они снова отказались и в новых встречах с Элей волонтеру тоже отказали.

Ребенок умер от сердечного приступа.

Также сообщалось о семье в Бахмуте, которая с новорожденным живет в подъезде.

Кроме того, сообщалось об известном украинском актере, который получил тяжелое ранение.