Погодные условия и жизнедеятельность бобров у украинско-белоруской границы могут сыграть важную роль в вероятности наступления оккупантов со стороны Беларуси, отмечают военные.

Как говорится в статье Sky News, сейчас вокруг северной границы Украины – километры рек, вышедших из берегов, густой ил и заболоченные поля. Эти условия могут сдержать нападение оккупантов.

"Это ужасное место для проведения наступательной операции. Там много водотоков, очень мало дорог. Это позволяет украинским силам легко направлять движение российских войск в определенные районы, где они будут обстреляны артиллерией", – отмечает аналитик Конрад Музыка, руководитель оборонной консалтинговой компании Rochan Consulting.

Поскольку угроза повторного наступления россиян с Беларуси сохраняется, бригады территориальной обороны готовятся защищать приграничную территорию. Одно из таких подразделений, Волынская бригада ТРО, сейчас проводит учения в окружении труднопроходимых мутных озер с холодной водой. В бригаде отмечают, что Украина пережила необычайно мягкую зиму, и это создало идеальные условия для того, чтобы защититься от россиян.

"На своей земле вам все поможет отстоять ее – ландшафт, множество рек, которые в этом году вышли из берегов", – отмечает один из заместителей командира бригады Виктор Рокун.

А представитель подразделения Сергей Хоминский отмечает, что союзником украинцев стала и местная популяция бобров. "Когда [бобры] строят дамбы, обычно люди их разрушают, но в этом году этого не произошло из-за войны, так что теперь везде вода", — сказал он.

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