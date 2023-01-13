Двое жителей Черновицкой области признали виновными в мошенничестве за обман уклонистов с выездом за границу.

Как отмечается в приговоре Кицманского районного суда , инцидент произошел в марте 2022 года. Двое местных жителей создали Telegram-канал якобы для информации о предоставлении пассажирских перевозок для призывников за границу.

Александр Маковийчук и Станислав Граб взяли изображение микроавтобуса, которым будто бы собирались перевозить уклонистов в ЕС с сайта продажи авто. За свои услуги брали по 2,5 тыс. грн с клиента.

Потерпевший Павел Л. отправил им 5 тыс. грн на карточку за проезд двух уклонистов. Мошенники посылали мужчине скрины необходимых документов и уверяли, что перевезут призывников заграницу без помех. Однако после перевода денег связь с мужчинами потерялась.

Суд расценил их действия как мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Один из фигурантов дела свою вину признал частично, утверждал, что занимался мошенничеством самостоятельно, а средства за перевозку получил на карточку знакомого без его ведома. Второй фигурант дела свою причастность к мошенничеству отрицал, говорил, что дал свою карточку знакомому во временное пользование.

Потерпевший на суд не пришел, к обвиняемым претензиям не было, а средства, которые отправил мошенникам, просил перечислить детскому дому. Следовательно, судья Кицманского районного суда Ольга Минов признала обоих фигурантов дела виновными в мошенничестве (ч. 2 ст. 190 УКУ) , Александру Маковийчуку назначила два года ограничения свободы, а Станиславу Грабу – испытательный срок на два года.

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