В Днепре во время воздушной тревоги мужчина выбросился из окна многоэтажки.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на очевидцев.

Произошло это на жилом массиве Тополь-3 днем ​​13 января. Тело обнаружили под подъездом жильцы дома.

Что побудило мужчину пойти на такой шаг, пока неизвестно. На месте работает полиция.

Напомним, работница одного из стратегических объектов критической инфраструктуры области, уроженка и жительница Ивано-Франковской области, распространяла в соцсетях сообщения, направленные на признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины.

Кроме того, 45-летний житель Винницы сообщил, что в помещении торгового центра он потерял барсетку, в которой находились документы и около 122 000 гривен.

Также сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений об украинских объектах, сообщили пресс-центре СБУ в Telegram-канале.

Коллаборант собирал и передавал оккупантам координаты украинских блокпостов и административных зданий правоохранительных органов на территории областного центра Черкасской области. Больше всего его интересовали украинская противовоздушная безопасность.