В Днепре во время воздушной тревоги мужчина выбросился из окна многоэтажки.
Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на очевидцев.
Произошло это на жилом массиве Тополь-3 днем 13 января. Тело обнаружили под подъездом жильцы дома.
Что побудило мужчину пойти на такой шаг, пока неизвестно. На месте работает полиция.
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Напомним, работница одного из стратегических объектов критической инфраструктуры области, уроженка и жительница Ивано-Франковской области, распространяла в соцсетях сообщения, направленные на признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины.
Кроме того, 45-летний житель Винницы сообщил, что в помещении торгового центра он потерял барсетку, в которой находились документы и около 122 000 гривен.
Также сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений об украинских объектах, сообщили пресс-центре СБУ в Telegram-канале.
Коллаборант собирал и передавал оккупантам координаты украинских блокпостов и административных зданий правоохранительных органов на территории областного центра Черкасской области. Больше всего его интересовали украинская противовоздушная безопасность.