Украинка рассказала, как потеряла деньги, пытаясь снять наличные с банкомата "Ощадбанка".

Украинка на портале Минфин рассказала, что пыталась снять наличные в банкомате "Ощадбанка". В результате устройство деньги не выдало, но списало запрашиваемую сумму с карты. Обратившись в банк, клиентке пообещали вернуть средства, но предварительно написать соответствующее заявление. В конце концов, ситуация "зависла", поскольку сотрудники банка не могут обработать заявку.

"При снятии средств банкомат не выдал средства и вернул карточку. Которые со счета списал (статус временно заблокированы). Позвонив на горячую линию "Сбербанка", оператор сказал, что средства вернутся в течение 3 дней, а если не вернутся, то нужно написать заявление в 31.12.2022 г. было написано заявление на возврат средств, работник банка не может подать заявление на обработку, потому что средства имеют статус – временно заблокированы”, – поделилась клиентка.

Женщина отметила, что повторно обращалась в банк, но сотрудники не смогли дать конкретный ответ, когда ей будут возвращены деньги.

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