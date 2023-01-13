Обязаны ли банки раскрывать налоговой информацию о счетах украинцев, если у них неофициальная зарплата? Каждый банк имеет внутренние процедуры финансового мониторинга.

Как правило, проверка источников происхождения средств клиента может отличаться в зависимости от банковского учреждения и других факторов. Банки обязаны хранить банковскую тайну, но информацию налоговой все же предоставляют — по запросу и по решению суда, сообщает Фокус.

Налоговая по запросу может получить у банка информацию о наличии счета у физического лица. В других случаях для раскрытия информации необходимо решение суда. Информация об остатках на счетах физлица и о движении средств на нем банк может передать налоговой только при наличии соответствующего судебного решения.

В случае, когда человек получает неофициальную зарплату на свой счет, налоговые риски существуют для работодателя, как налогового агента работника. В то же время, у физического лица не возникает обязанность по представлению налоговой декларации и уплаты налогов в случае получения средств от налогового агента.

При совершении сделок на сумму 400 тысяч гривен и более банк может запрашивать документы о подтверждении источников происхождения средств, чтобы задокументировать, откуда у клиента такие суммы.

Банк формирует профиль своего клиента (возраст, социальное положение, сфера деятельности, размер доходов, использование банковских услуг, ведение коммуникации с банком и т.п.). Вместе с тем, проверка источников происхождения средств клиента может отличаться в зависимости от банка.

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