В компании извиняются за неудобства и утверждают, что такие случаи единичны, однако в сети продолжают бурно обсуждать данную тему. Об этом говорится в комментариях в открытом доступе на официальной странице "Новой почты" в соцсети Facebook.

Украинцы принялись делиться своими случаями, которые их разозлили на «Новой почте».

«Заказывал доставку на почтомат. Полчаса на морозе простоял возле почтомата, телефон его не находит. В прошлый раз с этим почтоматом тоже были проблемы: писало, что дверца открылась, а по факту она была закрыта. Завтра на восемь утра надо передать посылку на оккупированную территорию, но благодаря новой почты очередной раз у меня этого не получится;

Отправили посылку из США весом в 6 кг, в Австрии она чудом увеличилась на 2кг и стала весить уже 8,35, а по приезду в Украину – 9,11 кг!;

Нова пошта, интересует вопрос по посылке, которая загадочно исчезла, и на горячей линии не знают где она и что с ней, и кто мне возместит её содержание, ответьте вы за своих коллег, которые не знают ответа???;

Почему ваш оператор из от 310 (Киев) заставил меня вчера дважды ходить по-темному за одной в той же посылкой? Это тот, которого я упорно учила украинскому. Когда пришла через час от первого похода в отд и спросила об посылке, сказал, что ничего нет. Отправители перезвонили через полчаса и сказали, чтобы я уже забирала. Пришла туда, снова было темно. Но моя волонтерская посылка с необходимыми брюками, сшитыми людьми тоже волонтерами для раненых из АЗФ, о чем и свидетельствует сообщение на моей стр., была на почте уже не один день. Мне сразу тоже по темному отдал ее другой вежливый оператор. Зачем такая уважаемая компания набирает на работу неучей, которые не умеют даже сказать извините?» - высказались украинцы.

Напомним, Пенсионный фонд теперь производит все страховые выплаты: как изменятся суммы.

Ранее сообщалось, что с 1 января заработал важный закон по ежемесячным выплатам – кто из украинцев теперь имеет право на 20 тысяч гривен.

Кроме того, Politeka.net писала о важных изменениях с 1 января.