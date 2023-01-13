Участница скандальной гулянки в Куршевеле решила, что сейчас самое время похвастаться очередным роскошным праздником.

Уже на следующий день после того, как кадры гуляний украинцев в Куршевеле разлетелось по Сети, «Мисс Украина Вселенная – 2018» Жосан выложила фотографии со своего 28-летия.

День рождения Жосан праздновала в роскошном ресторане в ОАЭ, пишут СМИ.

Вечеринка в стиле премии "Оскар" прошла в дубайском ресторане русской кухни в декабре, но кадры пришли только сейчас.

«Ура, появились фото с моего Дня рождения», - пишет Жосан.

В дни, когда украинцы проливают свою кровь и отдают жизнь в жестоких боях с русскими захватчиками, Жосан позировала на красной дорожке со своими подругами в роскошном ресторане.

«Группа «батальон Авария», – говорится в подписи к одному из фото.

Добавим, что на конкурсе "Мисс Вселенная"-2018 Карина Жосан не попала даже в топ-20.

Кроме того, украинцы критиковали Жосан за внешность и заявляли, что можно выбрать другую представительницу.

«Каждый раз все хуже и хуже», «Смех и все», «Это грустно», - писали тогда украинцы в соцсетях по поводу Жосан.

Напомним, украинка, устроившая громкое гуляние в Куршевеле, выдала порцию оправданий и извинений.

На скандальной гулянке также заметили "Мисс Украина Вселенная-2018" Карину Жосан и ее мужа Сергея Ошеровского, который находится в розыске МВД.