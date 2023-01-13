Уже на следующий день после того, как кадры гуляний украинцев в Куршевеле разлетелось по Сети, «Мисс Украина Вселенная – 2018» Жосан выложила фотографии со своего 28-летия.
День рождения Жосан праздновала в роскошном ресторане в ОАЭ, пишут СМИ.
Вечеринка в стиле премии "Оскар" прошла в дубайском ресторане русской кухни в декабре, но кадры пришли только сейчас.
«Ура, появились фото с моего Дня рождения», - пишет Жосан.
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В дни, когда украинцы проливают свою кровь и отдают жизнь в жестоких боях с русскими захватчиками, Жосан позировала на красной дорожке со своими подругами в роскошном ресторане.
«Группа «батальон Авария», – говорится в подписи к одному из фото.
Добавим, что на конкурсе "Мисс Вселенная"-2018 Карина Жосан не попала даже в топ-20.
Кроме того, украинцы критиковали Жосан за внешность и заявляли, что можно выбрать другую представительницу.
«Каждый раз все хуже и хуже», «Смех и все», «Это грустно», - писали тогда украинцы в соцсетях по поводу Жосан.
Напомним, украинка, устроившая громкое гуляние в Куршевеле, выдала порцию оправданий и извинений.
На скандальной гулянке также заметили "Мисс Украина Вселенная-2018" Карину Жосан и ее мужа Сергея Ошеровского, который находится в розыске МВД.